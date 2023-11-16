Новини Одеси та Одеської області

Для центру Одеси розроблять дизайн-код: що це означає

Для центру Одеси розроблять дизайн-код: що це означає

У мерії Одеси мають намір ухвалити дизайн-код для центру міста. Усі вивіски в історичній зоні ЮНЕСКО будуть оформлені в одному стилі та єдиному розмірі.

Про це у facebook повідомили депутат Одеської міськради Петро Обухов.

За законом у зоні ЮНЕСКО заборонено рекламу. Тому ніякої зовнішньої реклами там бути не повинно, а всі вивіски будуть приведені до єдиного стандарту.

Це хороша новина для Одеси, проте єдині правила мають діяти для всього міста, вважає депутат.

Читайте також: В Одесі власник кафе змінив вивіску на напис «Гена, **й тобі, а не хабар»

За словами Обухова, спроба створити такий план для всього міста вже була, навіть пройшли консультації з дизайнерами. Але, як виявилось, в Одесі цьому заважає …закон.

“Всі вивіски, які ви бачите на магазинах, кафе, ресторанах – це не вивіски, це реклама. І у нас є закон про рекламу, який забороняє місцевій владі втручатися у форму та зміст реклами. Тому ми не можемо створити такі правила!”
Хоча у Дніпрі та Львові змогли зробити, щоб цей закон про рекламу їм не заважав. І там єдині правила для всіх вивісок по всьому місту”, – каже Петро Обухов.

 

Як повідомляло “Одеське життя”, в Одесі щорічно демонтують до трьох тисяч вивісок і рекламних конструкцій, розміщених з порушеннями і потворних фасадів будівель. Щоб розробити єдині правила оформлення реклами, міська влада вивчає досвід німецького міста-побратима Регенсбург.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати