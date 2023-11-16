Для центру Одеси розроблять дизайн-код: що це означає

У мерії Одеси мають намір ухвалити дизайн-код для центру міста. Усі вивіски в історичній зоні ЮНЕСКО будуть оформлені в одному стилі та єдиному розмірі.
Про це у facebook повідомили депутат Одеської міськради Петро Обухов.
За законом у зоні ЮНЕСКО заборонено рекламу. Тому ніякої зовнішньої реклами там бути не повинно, а всі вивіски будуть приведені до єдиного стандарту.
Це хороша новина для Одеси, проте єдині правила мають діяти для всього міста, вважає депутат.
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За словами Обухова, спроба створити такий план для всього міста вже була, навіть пройшли консультації з дизайнерами. Але, як виявилось, в Одесі цьому заважає …закон.
“Всі вивіски, які ви бачите на магазинах, кафе, ресторанах – це не вивіски, це реклама. І у нас є закон про рекламу, який забороняє місцевій владі втручатися у форму та зміст реклами. Тому ми не можемо створити такі правила!”
Хоча у Дніпрі та Львові змогли зробити, щоб цей закон про рекламу їм не заважав. І там єдині правила для всіх вивісок по всьому місту”, – каже Петро Обухов.
Як повідомляло “Одеське життя”, в Одесі щорічно демонтують до трьох тисяч вивісок і рекламних конструкцій, розміщених з порушеннями і потворних фасадів будівель. Щоб розробити єдині правила оформлення реклами, міська влада вивчає досвід німецького міста-побратима Регенсбург.