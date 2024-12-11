Військовий командир з Одеської області отримав почесну нагороду

Про це повідомляє Болградська районна держадміністрація з посиланням на 56-ту окрему мотопіхотну Маріупольську бригаду.

Олегу Моржевському лише 24 роки, проте чоловік уже три з половиною роки служить у Збройних Силах України. Нині командує мінометом. Діяти доводиться в безпосередній близькості до ворога, інколи треба навіть брати до рук автомати та діяти як звичайна піхота.

За словами військовослужбовця, робота командира вимагає багатьох навичок, серед яких головні – холодний розум і абсолютне знання зброї.

Нагороду, вручену командиром бригади, боєць вважає відзнакою всього розрахунку, адже будь-який успіх у бою – спільний результат. На рахунку мінометного розрахунку молодшого сержанта Моржевського багато успішних боїв на найгарячіших ділянках фронту.

Вдома на Олега чекають сім’я та дівчина. У майбутньому він планує працювати в правоохоронних органах, тому заочно навчається на юриста.

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