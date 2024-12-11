Військовий командир з Одеської області отримав почесну нагороду

За видатні успіхи та особисту хоробрість, виявлені під час боїв на Бахмутському та Часовярському напрямках, жителя села Павлівка Болградського району Олега Моржевського нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Про це повідомляє Болградська районна держадміністрація з посиланням на 56-ту окрему мотопіхотну Маріупольську бригаду.
Олегу Моржевському лише 24 роки, проте чоловік уже три з половиною роки служить у Збройних Силах України. Нині командує мінометом. Діяти доводиться в безпосередній близькості до ворога, інколи треба навіть брати до рук автомати та діяти як звичайна піхота.
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За словами військовослужбовця, робота командира вимагає багатьох навичок, серед яких головні – холодний розум і абсолютне знання зброї.
Нагороду, вручену командиром бригади, боєць вважає відзнакою всього розрахунку, адже будь-який успіх у бою – спільний результат. На рахунку мінометного розрахунку молодшого сержанта Моржевського багато успішних боїв на найгарячіших ділянках фронту.
Вдома на Олега чекають сім’я та дівчина. У майбутньому він планує працювати в правоохоронних органах, тому заочно навчається на юриста.
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