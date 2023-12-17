Одеська область: у Чорноморську проводили в останню путь сапера, який загинув під Бахмутом

Одеська область втратила ще одного захисника України, котрий героїчно бився з підступним ворогом: на фронті загинув сапер Олександр Унгурян.
Сумна звістка про непоправну втрату повідомили у Тарутинській сільській раді.
Олександр Унгурян – уродженець села Серпневого Тарутинської громади Болградського району. Він загинув 20 серпня поблизу Бахмута, де тривають запеклі бої із рашистськими загарбниками. Бійцю було 41 рік.
Прощання з Героєм відбулося сьогодні, 17 грудня, у місті Чорноморську, де вiн мешкав.
«Одещина та Україна знову втратили свого вірного сина, який героїчно боровся з підступним ворогом.
Тарутинська громада Болградського району висловлює глибокі співчуття сім’ї, родичам, близьким та друзям щодо передчасної смерті нашого Земляка та Героя.
Вічна та світла пам’ять Герою Захиснику України. Низький уклін.
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!!»,
– йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, 16 грудня у Саф’янівській громаді зустрічали живим коридором загиблого жителя села Першотравневого Ізмаїльського району Геннадія Іванова.
А в Кілійській громаді оголошували День жалоби за загиблим захисником Олегом Абгашем.