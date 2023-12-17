Одеська область: у Чорноморську проводили в останню путь сапера, який загинув під Бахмутом

Нічна атака на Одещину: загинув 54-річний чоловік – прокуратура Внаслідок ворожої атаки в ніч на неділю, 17 грудня 2023 року, загинув 54-річний мешканець Одеського району, а його будинок повністю зруйновано. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Війна в Україні, день 662: мінус 16 «шахедів» та 1250 окупантів Сьогодні, в неділю, 17 грудня 2023 року, розпочалася шістсот шістдесят друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави, повідомляє у своєму традиційному ранковому зведенні Генштаб ЗСУ. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ