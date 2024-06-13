За сміття в Одесі відповідатиме нове комунальне підприємство

За сміття в Одесі відповідатиме нове комунальне підприємство

Відтепер за сміття в місті відповідатиме спеціальне комунальне підприємство “Адміністратор послуги з управління побутовими відходами”. А директором новоствореного підприємства став Олександр Панчишин.

Комунальне підприємство “Адміністратор послуги з управління побутовими відходами” було створено за рішенням сесії ще 24 квітня, але директора йому призначили тільки зараз. Ним став Олександр Панчишин.

Про це йдеться в розпорядженні міського голови Геннадія Труханова, опублікованому на сайті Одеської мерії.

розпорядження

Згідно зі статутом, нове КП:

  • забезпечувати функціонування системи управління побутовими відходами в місті;
  • укладати договори з підрядниками і споживачами;
  • розраховувати тарифи;
  • подавати претензії та позови щодо боржників.

Зазначимо, що створення такого КП передбачено законом “Про управління відходами”, який набув чинності 9 липня минулого року. У парламенті стверджують, що цей закон наближає наше законодавство щодо відходів до норм Євросоюзу.

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