За сміття в Одесі відповідатиме нове комунальне підприємство

Відтепер за сміття в місті відповідатиме спеціальне комунальне підприємство “Адміністратор послуги з управління побутовими відходами”. А директором новоствореного підприємства став Олександр Панчишин.
Комунальне підприємство “Адміністратор послуги з управління побутовими відходами” було створено за рішенням сесії ще 24 квітня, але директора йому призначили тільки зараз. Ним став Олександр Панчишин.
Про це йдеться в розпорядженні міського голови Геннадія Труханова, опублікованому на сайті Одеської мерії.
Згідно зі статутом, нове КП:
- забезпечувати функціонування системи управління побутовими відходами в місті;
- укладати договори з підрядниками і споживачами;
- розраховувати тарифи;
- подавати претензії та позови щодо боржників.
Зазначимо, що створення такого КП передбачено законом “Про управління відходами”, який набув чинності 9 липня минулого року. У парламенті стверджують, що цей закон наближає наше законодавство щодо відходів до норм Євросоюзу.
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