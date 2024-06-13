За мусор в Одессе будет отвечать новое коммуналное предприятие

За мусор в Одессе будет отвечать новое коммуналное предприятие

Отныне за мусор в городе будет отвечать специальное коммунальное предприятие «Администратор услуги по управлению бытовыми отходами». А директором новосозданного предприятия стал Александр Панчишин.

Коммунальное предприятие «Администратор услуги по управлению бытовыми отходами» было создано по решению сессии еще 24 апреля, но директора ему назначили только сейчас. Им стал Александр Панчишин.

Об этом говорится в распоряжении городского головы Геннадия Труханова, опубликованном на сайте Одесской мэрии.

распоряжение

Согласно уставу, новое КП:

  • обеспечивать функционирование системы управления бытовыми отходами в городе;
  • заключать договоры с подрядчиками и потребителями;
  • рассчитывать тарифы;
  • подавать претензии и иски в отношении должников.

Отметим, что создание такого КП предусмотрено законом «Об управлении отходами», вступившим в силу 9 июля прошлого года. В парламенте утверждают, что этот закон приближает наше законодательство по отходам к нормам Евросоюза.

Читайте также:

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua