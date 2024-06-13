За мусор в Одессе будет отвечать новое коммуналное предприятие

Коммунальное предприятие «Администратор услуги по управлению бытовыми отходами» было создано по решению сессии еще 24 апреля, но директора ему назначили только сейчас. Им стал Александр Панчишин.

Об этом говорится в распоряжении городского головы Геннадия Труханова, опубликованном на сайте Одесской мэрии.

Согласно уставу, новое КП:

обеспечивать функционирование системы управления бытовыми отходами в городе;

заключать договоры с подрядчиками и потребителями;

рассчитывать тарифы;

подавать претензии и иски в отношении должников.

Отметим, что создание такого КП предусмотрено законом «Об управлении отходами», вступившим в силу 9 июля прошлого года. В парламенте утверждают, что этот закон приближает наше законодательство по отходам к нормам Евросоюза.

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