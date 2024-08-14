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Нагороду загиблого прикордонника з Одеської області вручили батькові

Нагороду загиблого прикордонника з Одеської області вручили батькові

Орденом «За мужність» III ступеня нагороджено жителя с. Мирнопілля Теплицької громади Гечева Івана Івановича. Нагороду героя-прикордонника вручили батькові.

Сьогодні, 14 серпня, у Болградській районній держадміністрації нагороду вручили батькові загиблого Героя.

Начальник першої групи мінометів вогневого відділення третього відділу прикордонної служби, третьої прикордонної комендатури швидкого реагування Іван Гечев загинув 15 листопада 2023 року внаслідок танкового обстрілу позицій у Луганській області.

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“Він вирізнявся мужністю, хоробрістю, був взірцем незламності. Протягом усього життя був справжнім патріотом, мріяв про світле майбутнє у вільній, незламній Україні”, , – кажуть його товариші по службі.

У загиблого залишилися батьки, дружина, син і донька.

Похований Герой у своєму рідному селі Мирнопілля.

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