За оборону Вовчанська боєць з Одеської області удостоєний високої нагороди

Старший солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Алексей Александрович Гук из Березовского района награжден нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины «Золотой Крест».
Про це повідомили в Коноплянській громаді.
Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, відвідав позиції бригади. За доблесть, проявлену особисту мужність і героїзм під час оборони на Вовчанському напрямку Головнокомандувач відзначив наших бійців, зокрема й Олексія.
Олексій Гук захищає Україну з липня 2022 року. Пройшов Херсонський напрямок, Бахмут, Макіївку, Вовчанськ. У боях за Вовчанськ він отримав важке поранення. Довгий час лікувався, зараз проходить реабілітацію.
Нагадаємо, орденом «За мужність» III ступеня посмертно нагороджено жителя с. Мирнопілля Теплицької громади Гечева Івана Івановича. Нагороду героя-прикордонника вручили батькові.