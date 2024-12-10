Морського піхотинця з Одеської області нагороджено медаллю «Хрест Хоробрих»

За особисту мужність та героїзм під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України 21-річного лейтенанта ЗСУ Ростислава Сергійовича П’ятина нагороджено медаллю “Хрест Хоробрих”.
Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК і СП.
Ростислав П’ятин – командир взводу морської піхоти роти морської піхоти батальйону морської піхоти 38 окремої бригади морської піхоти 30 корпусу морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Чоловік народився в Одеській області. Кадровий військовий, закінчив Національний Університет «Одеська військова академія». Призваний до лав Збройних Сил України Арцизьким РТЦК та СП Одеської області.
Офіцер продовжує гідно нести службу в лавах «воїнів трьох стихій».
Нагороду воїну особисто вручив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
Читайте також: Відправила доньку з чоловіком за кордон і пішла воювати: армія очима жінки
Довідка ОЖ
«Хрест Хоробрих» – це особлива нагорода, яку вручають військовим Збройних сил України за героїчний вчинок під час бойових дій, пов’язаний із ризиком для життя. Цю нагороду можна отримати тричі. За кожен подвиг до стрічки нагрудного знака прищеплюється дубова гілка на знак повторного нагородження.