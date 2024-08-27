В Одесі на два місяці перекриють дві вулиці

За останніми даними, лише у першій половині 2024 року кількість адміністративних та кримінальних справ про події за участю електросамокатів становила майже таке ж число, що й за п’ять років – з 2018 до 2022 року. Але кількість електросамокатів зростає, кількість подій з ними теж, а влада, як і раніше, ігнорує цих учасників дорожнього руху.

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