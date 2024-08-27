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В Одесі на два місяці перекриють дві вулиці

В Одесі на два місяці перекриють дві вулиці

В Одесі у зв’язку з капітальним ремонтом до 30 листопада 2024 року буде заборонено рух на частині вулиць Професора Каришковського і 7-ї Пересипської.

Відповідне розпорядження підписав Одеський міський голова.

Проїзд буде заборонено:

  • На вул. Професора Каришковського – на ділянці від Балтської дороги до пер. 6-го Балтського,
  • На вулиці 7-й Пересипській – на ділянці від пер. 6-го Балтського до вул. 3-ї Пересипської.

Рух на цих ділянках заборонено з 2 вересня до 30 листопада 2024 року.

«Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради на період заборони руху автотранспорту внести відповідні зміни до схем руху міського громадського транспорту, організувавши його рух прилеглими вулицями», – ідеться в розпорядженні.

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