З Одеської області відновлюється поромна лінія до Грузії: розклад

З Одеської області відновлюється поромна лінія до Грузії: розклад

Українська судноплавна компанія “Укрферрі” відновлює поромне сполучення між Україною та Грузією, яке було припинено на початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році. Перший рейс уже заплановано на 9 липня з Чорноморська Одеської області до Батумі.

Про це повідомляє телеграм-канал “Одеського життя” з посиланням на перевізника.

Із порту “Чорноморськ” до Батумі пасажирів перевозитиме пором Kaunas – вантажопасажирське судно, збудоване 1989 року в Німеччині. Його довжина понад 190 метрів, ширина – 28 метрів. Раніше судно називалося Kaunas Seaways.

На судні 250 місць, до послуг пасажирів – ресторан, бар, лаунж-зона, салон із відео та супутниковим ТБ, дитячий куточок.

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Як видно з опублікованого графіка, найближчий рейс із Чорноморська – 9 липня і триватиме 60 годин. З Одеської області пором відправлятиметься раз на тиждень.

розклад

У компанії уточнили, що дати і час відходу і прибуття судна можуть бути змінені з причин, не залежних від морського перевізника, зокрема: зайнятості причалу в порту, погодних умов, тривалої роботи митних, прикордонних та інших служб у портах тощо.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну поромне сполучення Чорноморськ – Батумі призупинили.

 

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