В Одеській області розслідують справу про 12-мільйонний хабар у порту “Чорноморськ”

Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

“29 квітня 2024 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру в пропозиції та обіцянці неправомірної вигоди за вчинення впливу на ухвалення рішення в. о. директора ДП “Міжнародний торговельний порт “Чорноморськ” з метою забезпечення укладення договору про відступлення права вимоги від державного підприємства приватному підприємству”, – повідомили у відомстві.

Серед підозрюваних – начальник служби правового забезпечення порту, колишній позаштатний радник директора і директор приватного підприємства.

За даними слідства, 2018 року між Регіональним відділенням Фонду державного майна України в Одеській області та приватним товариством “Європеан Агро Інвестмент Юкрейн” було укладено договір оренди нерухомого майна.

За договором приватне товариство орендувало у порту “Чорноморськ” строком на 49 років державне нерухоме майно загальною площею 113 тисяч кв. м з метою організації вантажно-розвантажувальних робіт. Приватник зобов’язаний був сплачувати щомісячну орендну плату.

Однак унаслідок господарської діяльності у підприємства виникла кредиторська заборгованість, у зв’язку з чим було відкрито провадження про банкрутство цього товариства і введено процедуру розпорядження майном.

Під час процедури банкрутства у вересні 2020 року приватне підприємство звернулося до Господарського суду Одеської області із заявою про участь у санації як інвестор. У цьому процесі був зацікавлений колишній директор підприємства-банкрута.

Слідство встановило, що в жовтні 2020 року чинний на той момент посадовець і колишній консультант запропонували директору приватного підприємства надати хабар для впливу на керівника порту з метою забезпечення укладення ним договору про відступлення права вимоги цьому приватному підприємству.

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Гроші мали бути перераховані на рахунок іншого приватного підприємства, у якого директор також був залучений до цього злочину. Такий платіж планувалося маскувати як фінансово-господарську операцію.

Дії підозрюваних кваліфікуються за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі розслідування триває.

Нагадаємо, портові термінали Чорноморського порту готуються до передачі в концесію.