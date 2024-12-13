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З Одеси до Закарпаття запустили потяг зі спеціальним дитячим вагоном

З Одеси до Закарпаття запустили потяг зі спеціальним дитячим вагоном

У потязі №26/25 Одеса — Ясіня запрацював спеціальний дитячий вагон. Нововведення спрямоване на створення комфортних умов для подорожей родин із дітьми. Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Відтепер у рейсі Одеса — Ясіня щодня курсуватиме вагон, обладнаний для потреб маленьких пасажирів. Серед ключових особливостей – бізіборди з рухомими елементами, навчально-розважальні матеріали та інтерактивні ігри. Купе оформлені в тематиці персонажів «Іскорки Суперсил», що робить подорож більш захопливою для дітей.

Додатково у вагоні встановлено манежі для найменших пасажирів, збільшені обмежувачі на верхніх полицях із протиударними накладками, а також дитячі поручні з м’якою оббивкою для безпечного пересування. Ці зміни спрямовані на підвищення рівня безпеки та комфорту для родин із дітьми.

За словами представників «Укрзалізниці», рейс Одеса — Ясіня є популярним серед родин, які подорожують до Карпат. Відтепер вони зможуть насолоджуватись зручними умовами для дітей протягом усієї подорожі.

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