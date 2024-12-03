З Одеси перестануть ходити два популярні поїзди: пасажирам пропонують альтернативний маршрут

У грудні-січні з технічних причин перестануть курсувати два поїзди з Одеси: до Києва та Харкова. Пасажирам пропонують альтернативні маршрути.
Про це повідомили в «Укрзалізниці» сьогодні, 3 грудня.
Розклад руху змінили з технічних причин. Так, з 15 грудня до 13 січня не курсуватимуть такі поїзди:
- №8/7 Одеса – Харків;
- №148/147 Одеса – Київ.
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Залізничники пропонують пасажирам скористатися альтернативними рейсами за тими ж напрямками:
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- Київ – Одеса: поїзди № 105/106 і № 763/764;
- Харків – Одеса: поїзд № 059/060.
В «Укрзалізниці» нагадують, що продаж квитків на внутрішні рейси відкривається за 20 діб до дати відправлення.
«Плануйте подорожі заздалегідь, щоб обрати найзручніші варіанти або підключайте моніторинг квитків з автовикупом, коли бажаних квитків лишається обмаль», – зазначає пасажирський перевізник.
Нагадаємо, що з 16 по 19 грудня поїзд Одеса – Чернівці тимчасово змінює маршрут. У цей період його кінцевою станцією буде Івано-Франківськ.