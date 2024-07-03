«Укрзалізниця» запускає додатковий поїзд із Києва до Одеси

Як повідомили у прес-службі компанії, цей поїзд курсуватиме через день із 9 липня.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 6:03 та прибувати до Одеси о 13:34.

У зворотному напрямку з Одеси поїзд вирушатиме о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:54.

На маршруті курсуватимуть вагони МПЛТ з місцями для сидіння 1-го та 2-го класу.

Крім того, «Укрзалізниця» також збільшує кількість місць на маршруті Київ – Харків. Так, з сьогоднішнього дня, 3 липня, і щосереди о 23:53 з Києва вирушатиме поїзд №720, який прибуватиме до Харкова о 5:14.

Квитки на всі рейси, як завжди, будуть доступні у додатку «Укрзалізниці», на сайті, у чат-боті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» запустила оновлений сайт.