Поїзд з Одеси на Буковину тимчасово змінює маршрут

У грудні «Укрзалізниця» на кілька днів змінить маршрут поїзда Одеса – Чернівці через ремонтні роботи на колії. Поїзд курсуватиме лише до Івано-Франківська.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Із 17 до 20 грудня залізничники проводитимуть важливі ремонтні роботи на ділянці Коломия – Чернівці. Ці роботи тимчасово вплинуть на маршрут прямування деяких пасажирських поїздів.
У період з 16 до 19 грудня поїзд № 136/135 Одеса – Чернівці прямуватиме до станції Івано-Франківськ як кінцевої.
Аналогічно змінюється маршрут поїздів:
- № 7/8 Київ – Чернівці
- № 145/146 Харків – Чернівці
- № 115/116 Запоріжжя – Чернівці
Відповідно з 17 по 20 грудня ці ж поїзди відправлятимуться у зворотні рейси з Івано-Франківська.
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