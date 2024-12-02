Новини Одеси та Одеської області

Поїзд з Одеси на Буковину тимчасово змінює маршрут

Поїзд з Одеси на Буковину тимчасово змінює маршрут

У грудні «Укрзалізниця» на кілька днів змінить маршрут поїзда Одеса – Чернівці через ремонтні роботи на колії. Поїзд курсуватиме лише до Івано-Франківська.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Із 17 до 20 грудня залізничники проводитимуть важливі ремонтні роботи на ділянці Коломия – Чернівці. Ці роботи тимчасово вплинуть на маршрут прямування деяких пасажирських поїздів.

У період з 16 до 19 грудня поїзд № 136/135 Одеса – Чернівці прямуватиме до станції Івано-Франківськ як кінцевої.

Аналогічно змінюється маршрут поїздів:

  • № 7/8 Київ – Чернівці
  • № 145/146 Харків – Чернівці
  • № 115/116 Запоріжжя – Чернівці

Відповідно з 17 по 20 грудня ці ж поїзди відправлятимуться у зворотні рейси з Івано-Франківська.

Читайте також: В Одесі закриють на ремонт узвіз Віталія Блажка (Маринеско): багато автобусів та трамваї змінять маршрути.

 

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk