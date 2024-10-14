Юний одесит виборов золото на чемпіонаті світу з карате

П’ятнадцятирічний спортсмен Максим Вечканов здобув перемогу у категорії до 52 кг серед кадетів на чемпіонаті світу, що проходив з 9 по 13 жовтня у місті Лідо ді Єзоло. У фінальному поєдинку хлопець зустрівся з другим номером світового рейтингу, чемпіоном Азії Абдулрахманом Арафатом із Саудівської Аравії.

Бій був напруженим: за 58 секунд до завершення Максим відкрив рахунок ударом рукою, але суперник швидко зрівняв рахунок. За 20 секунд до кінця двобою одесит вирвався вперед і здобув перемогу з рахунком 3:1.

Максим представляє спортивний клуб Royal Team, а його тренерами є Володимир Зарецький та Олексій Коновалов. Це не перший успіх юного каратиста – у лютому він завоював срібло на чемпіонаті Європи. Змагання в Італії зібрали понад 2000 учасників з 117 країн, і одеську федерацію карате представляли восьмеро спортсменів, серед яких Максим Вечканов досяг найбільшого успіху.

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