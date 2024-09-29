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Гурт «Антитіла» презентував новий кліп, знятий в Одесі (відео)

Гурт «Антитіла» презентував новий кліп, знятий в Одесі (відео)

Відомий український поп-рок-гурт «Антитіла» випустив кліп на свою нову пісню «Вдома». Зйомки кліпу відбувалися у різних українських містах, у тому числі й в Одесі.

Як розповів лідер гурту Тарас Тополя, Одесу обрали для зйомок кліпу не випадково, адже це місто символізує силу, стійкість та непохитний дух українського народу, який відповідає концепції нової пісні.

Окрім Одеси, у кліпі показали кадри з Києва, Дніпра, Херсона, Івано-Франківська, Вінниці, Тернополя та інших міст.

Відео вже доступне на офіційному YouTube-каналі гурту.

«Хатина або ж квартира з дитинства, рідні вулиця і площа, що виринають у спогадах, чи нове місце у якому ти й найрідніші люди, яке ще вчора було чужим, але сьогодні вже стало домом? Де дім? Кожен визначає сам, по відчуттю. Проте, незмінним є одне — вдома небо синє-синє, а дім — найкраще місце на землі. Для того, щоб передати це, ми вирушили Україною і зберегли в кадрі те, що вважаємо своїм домом. І це неймовірно красиво й по-рідному. Слухайте, дивіться і впізнавайте свій дім»,

— так описав новий кліп Тарас Тополя.

Раніше український співак MONATIK повідомив, що щоденний фірмовий поїзд №105/106 «Чорноморець» Київ – Одеса – Київ вирушатиме та прибуватиме на кінцеві станції під його пісню «А що?».

Однак пізніше на Одеському вокзалі цю інформацію спростували і повідомили, що проводжати і зустрічати поїзди, що прибувають зі столиці, як і раніше, буде мелодія пісні Леоніда Утьосова «Край Чорного моря».

Фото: скріншот із відео

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