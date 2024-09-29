Гурт «Антитіла» презентував новий кліп, знятий в Одесі (відео)

Як розповів лідер гурту Тарас Тополя, Одесу обрали для зйомок кліпу не випадково, адже це місто символізує силу, стійкість та непохитний дух українського народу, який відповідає концепції нової пісні.

Окрім Одеси, у кліпі показали кадри з Києва, Дніпра, Херсона, Івано-Франківська, Вінниці, Тернополя та інших міст.

Відео вже доступне на офіційному YouTube-каналі гурту.

«Хатина або ж квартира з дитинства, рідні вулиця і площа, що виринають у спогадах, чи нове місце у якому ти й найрідніші люди, яке ще вчора було чужим, але сьогодні вже стало домом? Де дім? Кожен визначає сам, по відчуттю. Проте, незмінним є одне — вдома небо синє-синє, а дім — найкраще місце на землі. Для того, щоб передати це, ми вирушили Україною і зберегли в кадрі те, що вважаємо своїм домом. І це неймовірно красиво й по-рідному. Слухайте, дивіться і впізнавайте свій дім»,

— так описав новий кліп Тарас Тополя.

Раніше український співак MONATIK повідомив, що щоденний фірмовий поїзд №105/106 «Чорноморець» Київ – Одеса – Київ вирушатиме та прибуватиме на кінцеві станції під його пісню «А що?».

Однак пізніше на Одеському вокзалі цю інформацію спростували і повідомили, що проводжати і зустрічати поїзди, що прибувають зі столиці, як і раніше, буде мелодія пісні Леоніда Утьосова «Край Чорного моря».

Фото: скріншот із відео