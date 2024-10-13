Юні фігуристи з Одеси перемогли на міжнародному турнірі Budapest Trophy у танцях на льоду

Як повідомляє Федерація фігурного катання України, у змаганнях танцювальних дуетів серед юніорів 16-річна Ірина та 20-річний Артем лідирували після ритмічного танцю (66,61 бала) та були найкращими у довільному (98.98 бала). У підсумку вони набрали переможні 165,59 балів.

Цього сезону вихованці одеської СДЮСШОР «Крижинка» стали другими на етапі юніорської серії Гран-прі в Анкарі (Туреччина) і перемогли у словенській Любляні. Вони увійшли до шістки найкращих танцювальних дуетів і візьмуть участь у фіналі Гран-прі, який відбудеться 5-8 грудня у Греноблі (Франція).

Наразі юні спортсмени тренуються у Відні під керівництвом тренера Галини Чурилової.

Раніше повідомлялося, що королева шашок з Одеси Вікторія Мотричко стала переможницею міжнародного турніру з 100-клітинних шашок, що проходив у США.