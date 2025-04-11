У Національному університеті “Одеська морська академія” (НУ ОМА)пройшла зустріч заступника міністра освіти та науки Михайла Винницького з керівниками двох одеських морських університетів. Учасники погодились, що потрібно об’єднати Національний університет “Одеська морська академія” та Одеський національний морський університет в один навчальний заклад.

На зустрічі обговорили, як і коли відбудеться об’єднання, хто керуватиме цим процесом, та інші важливі питання створення нового закладу на основі двох університетів.

Мета такого кроку – створити сильний сучасний морський університет в Україні та покращити систему морської освіти загалом.

Раніше повідомлялося, що морська академія має бути приєднана до морського університету. Це викликало спротив керівництва академії.

Більш докладно про аргументи проти об’єднання і позицію НУ ОМА “Одеське Життя” розповідало в матеріалі: Одеса залишиться без вищої морехідки? «Вишку» планують приєднати до «водного».

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