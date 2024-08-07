Якість води: на яких пляжах Одеси та області можна купатися

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

З травня цього року лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України проводять моніторинг якості води на популярних для купання пляжах.

За результатами досліджень станом на 2 серпня 2024 року, вода відповідає нормам у межах таких пляжів Одеси:

“Дельфін”,

13 станція Великого Фонтану,

“Калетон”,

“Калетон”, інклюзивний пляж,

“True Man Sun of a Beach”,

“Red Line”.

У Білгород-Дністровському районі згідно з розпорядженням місцевої державної (військової) адміністрації відкриття пляжів і місць для купання не проводили, проте вода відповідає нормам за мікробіологічними показниками в зонах:

“Катранка” в с. Приморське,

“Расейка” в селі Лиман.

Станом на 2 серпня в Одесі якість морської води не відповідала нормам у межах пляжів:

10 ст. Великого Фонтану,

16 ст. Великого Фонтану,

“Аркадія”.

Не можна також купатися в таких рекреаційних зонах Одеської області:

район “Центральний” у Затоці,

район “Будакська коса” в селі Курортне,

район “Сільський пляж” у Балабанівці.

Водночас фахівці попереджають, що ситуація може змінюватися через зливові дощі та інші природні явища, що впливають на якість води для купання. Тому важливо стежити за інформацією від територіальних ЗМІ та органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, вчора в соцмережах публікували відео з плямами незрозумілого походження у воді на пляжі Ланжерон.