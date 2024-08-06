В Одесі повідомляють про плями мазуту на пляжах

Чим насправді є плями, невідомо. Можливо, це цвітіння водоростей, а можливо, й паливо, скинуте з судна. Якість відеозаписів не дає змоги побачити характерну плівку на воді, яка утворюється під час скидання в море мазуту або інших нафтопродуктів.

Проте, ось що говорить одна з дівчат, які зняли відео:

“Одеса, пляж Ланжерон, хтось скинув мазут, дуже сильне забруднення, купатися неможливо. Вода дуже холодна, градусів 15-16”.

Служби, що відповідають за контроль якості води, поки що ніяк не відреагували на такі заяви. Чекаємо на їхні пояснення зі спростуванням або підтвердженням забруднення води біля одеського узбережжя нафтопродуктами.

Нагадаємо, після підриву Каховської ГЕС ситуація в Чорному морі біля берегів Одеси опинилася на межі екологічної катастрофи. Тонни води зі зруйнованого водосховища затопили нафтопереробні заводи й автозаправки, склади з паливом і отрутохімікатами, поля й городи, звалища, вигрібні ями, кладовища, скотомогильники.