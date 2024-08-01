Пляжі Одеси: знайти нові місця для відпочинку можна за інтерактивною картою

Пляжі Одеси: знайти нові місця для відпочинку можна за інтерактивною картою

Інформацію про понад 80 пляжів, розташованих уздовж берегової лінії Одеси, тепер можна відстежувати на інтерактивній карті.

До інтерактивної мапи Унікальних екологічних і природних комплексів Одеської області було додано новий розділ, присвячений пляжам Одеси. Його розробив житель Кропивницького Олексій Хмара.

Про це повідомили в Одеській ОДА.

“Тепер ви можете знайти інформацію про пляжі, розташовані вздовж берегової лінії міста від Ланжерона до Посейдона. Цей мальовничий береговий відрізок протяжністю 22 км охоплює близько 80 пляжів”, – зазначили в ОДА.

За картою можна дізнатися, який тип морського дна на пляжі, чи є пірс, які зі зручностей доступні для відпочивальників: шезлонги, парасольки, душ, кабінки для переодягання, заклади харчування тощо.

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Що варто знати:

  • не всі пляжі зараз функціонують через війну. Деякі з них не мають офіційного дозволу;
  • не всі пляжі варті відвідування, але вони точно варті згадки.

Колір позначки також має значення:

  • насичено зелений колір – пляж рекомендований для відвідувачів;
  • помаранчевий – при відвідуванні можливі нюанси;
  • червоний колір – пляж не рекомендується.

Нагадаємо, здійснити віртуальний вояж містом можна за інтерактивною картою пам’яток Одеси, де є авторський текст про кожен об’єкт.

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