Качество воды: на каких пляжах Одессы и области можно купаться

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

С мая этого года лаборатории территориальных центров контроля и профилактики болезней МЗ Украины проводят мониторинг качества воды на популярных для купания пляжах.

По результатам исследований на 2 августа 2024 года, вода соответствует нормам в пределах следующих пляжей Одессы:

«Дельфин»,

13 станция Большого Фонтана,

«Калетон»,

инклюзивный пляж,

«True Man Sun of a Beach»,

«Red Line».

В Белгород-Днестровском районе согласно распоряжению местной государственной (военной) администрации открытие пляжей и мест для купания не проводилось, однако вода соответствует нормам по микробиологическим показателям в зонах:

«Катранка» в с. Приморское,

«Рассейка» в селе Лиман.

По состоянию на 2 августа в Одессе качество морской воды не соответствовало нормам в пределах пляжей:

10 ст. Большого Фонтана,

16 ст. Большого Фонтана,

«Аркадия».

Нельзя также купаться в следующих рекреационных зонах Одесской области:

район «Центральный» в Затоке,

район «Будакская коса» в селе Курортное,

район «Сельский пляж» в Балабановке.

В то же время специалисты предупреждают, что ситуация может меняться из-за ливневых дождей и других природных явлений, влияющих на качество воды для купания. Поэтому важно следить за информацией от территориальных СМИ и органов местного самоуправления.

Напомним, вчера в соцсетях публиковали видео с пятнами непонятного происхождения в воде на пляже Ланжерон.