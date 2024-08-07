Новости Одессы и Одесской области

Качество воды: на каких пляжах Одессы и области можно купаться

Качество воды: на каких пляжах Одессы и области можно купаться

По результатам лабораторных исследований качества воды специалисты определили места Одессы и области, где можно и нельзя купаться.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

С мая этого года лаборатории территориальных центров контроля и профилактики болезней МЗ Украины проводят мониторинг качества воды на популярных для купания пляжах.

По результатам исследований на 2 августа 2024 года, вода соответствует нормам в пределах следующих пляжей Одессы:

  • «Дельфин»,
  • 13 станция Большого Фонтана,
  • «Калетон»,
  • инклюзивный пляж,
  • «True Man Sun of a Beach»,
  • «Red Line».

В Белгород-Днестровском районе согласно распоряжению местной государственной (военной) администрации открытие пляжей и мест для купания не проводилось, однако вода соответствует нормам по микробиологическим показателям в зонах:

  • «Катранка» в с. Приморское,
  • «Рассейка» в селе Лиман.

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По состоянию на 2 августа в Одессе качество морской воды не соответствовало нормам в пределах пляжей:

  • 10 ст. Большого Фонтана,
  • 16 ст. Большого Фонтана,
  • «Аркадия».

Нельзя также купаться в следующих рекреационных зонах Одесской области:

  • район «Центральный» в Затоке,
  • район «Будакская коса» в селе Курортное,
  • район «Сельский пляж» в Балабановке.

В то же время специалисты предупреждают, что ситуация может меняться из-за ливневых дождей и других природных явлений, влияющих на качество воды для купания. Поэтому важно следить за информацией от территориальных СМИ и органов местного самоуправления.

Напомним, вчера в соцсетях публиковали видео с пятнами непонятного происхождения в воде на пляже Ланжерон.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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