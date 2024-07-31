Пляжі Одеси: які з них відкриті офіційно

Більшість гостей Одеси насамперед цікавляться, чи є поруч з обраним житлом офіційно відкриті пляжі, а також – чи є поруч облаштовані укриття. “Одеське життя” публікує список пляжів, які відкриті для відвідування офіційно.
Нагадаємо, в Одесі офіційно відкрито низку муніципальних та орендованих пляжів, де виконано умови з безпеки людей. З основних – наявність поблизу укриття.
Станом на 31 липня в Одесі відкрито такі пляжі:
- Калетон;
- інклюзивний пляж;
- пляж “True Man Sun of a Beach”;
- пляж “Red Line”;
- “Ітака”;
- “Ібіца”;
- “Зебра”;
- “Паблік”;
- “Гранд Петін”;
- Буфет на Малому Фонтані;
- “Чайка”;
- “Андерхілл”;
- п’ять пляжних зон на Ланжероні.
Нагадаємо, що відвідування пляжів в Одесі має низку правил:
- Під час повітряної тривоги люди мають прямувати в укриття.
- Повідомляти поліцію або ДСНС у разі виявлення підозрілих предметів.
- Перебування на пляжах заборонено під час штормів вище 2 балів.
- Не можна перебувати поза зонами купання.
Читайте також: Паркан на одеському пляжі став “виставковим залом”