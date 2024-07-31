Пляжі Одеси: які з них відкриті офіційно

Вони вийшли з вогню: одеські рятувальники, які прийшли на допомогу під час подвійного ракетного удару 15 березня 2024 року, рашисти вдарили по Одесі «Іскандером». Коли на місце вибуху на Дачі Ковалевського приїхали рятувальники та «швидка» — завдали ще одного ракетного удару. Унаслідок атак загинула 21 людина. Двоє з них — співробітники ДСНС. У Міжнародний день вшанування рятувальників згадуємо про цей страшний день, взаємовиручку і загиблих співробітників ДСНС. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Олімпіада-2024: Еліна Світоліна програла десятій ракетці світу та залишила змагання Сьогодні, у вівторок, 30 липня 2024 року, в матчі 1/8 фіналу тенісного турніру Олімпіади-2024 в Парижі українська спортсменка з Одеси Еліна Світоліна поступилася десятій ракетці світу і чемпіонці Вімблдону-2024 Барборі Крейчиковій до чвертьфіналу. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ