Пляжі Одеси: які з них відкриті офіційно

Пляжі Одеси: які з них відкриті офіційно

Більшість гостей Одеси насамперед цікавляться, чи є поруч з обраним житлом офіційно відкриті пляжі, а також – чи є поруч облаштовані укриття. “Одеське життя” публікує список пляжів, які відкриті для відвідування офіційно.

Нагадаємо, в Одесі офіційно відкрито низку муніципальних та орендованих пляжів, де виконано умови з безпеки людей. З основних – наявність поблизу укриття.

Станом на 31 липня в Одесі відкрито такі пляжі:

  • Калетон;
  • інклюзивний пляж;
  • пляж “True Man Sun of a Beach”;
  • пляж “Red Line”;
  • “Ітака”;
  • “Ібіца”;
  • “Зебра”;
  • “Паблік”;
  • “Гранд Петін”;
  • Буфет на Малому Фонтані;
  • “Чайка”;
  • “Андерхілл”;
  • п’ять пляжних зон на Ланжероні.

Нагадаємо, що відвідування пляжів в Одесі має низку правил:

  • Під час повітряної тривоги люди мають прямувати в укриття.
  • Повідомляти поліцію або ДСНС у разі виявлення підозрілих предметів.
  • Перебування на пляжах заборонено під час штормів вище 2 балів.
  • Не можна перебувати поза зонами купання.

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