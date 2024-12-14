Росіяни атакували Одесу балістикою – пролунали потужні вибухи

Моніторингові телеграм-канали повідомляли про загрозу застосування балістики з території тимчасово окупованого Криму.

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Пізніше стало відомо як про можливі «прильоти» (на місці видно характерний стовп диму), так і роботу наших сил протиповітряної оборони (в небі помітні характерні «хмари»).

Також очевидці повідомляють, що всього пролунало чотири вибухи (балістика + наше ППО). Крім того, деякі телеграм-канали пишуть про повторну атаку на енергооб’єкти. У будинках у деяких одеситів блимало світло.

Подробиці наразі невідомі, але повідомляється про загрозу повторних пусків. І тому до відбою бажано залишатися в укритті.

«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією.

Зазначимо, що в ніч на 14 грудня в Одесі також пролунали два вибухи – це ППО успішно «відпрацювала» по ворожих дронах-розвідникам.

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