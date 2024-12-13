Масштабний удар по енергетиці: наслідки атаки 13 грудня

Президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні ворог вдарив по Україні крилатими ракетами та балістикою. Попередньо, одна з ракет була північнокорейського виробництва.

Захисникам українського неба вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет – літаками F-16.

Такий він «мирний план» путіна і так він «хоче переговорів», наголосив Зеленський.

«І він не обмежений ні в далекобійності, ні в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу: на масований удар – масова реакція. Тільки так зупиняється терор», – додав він.

Повітряні сили України офіційно повідомляють, що сьогодні збили 81 ракету з 94 і 80 безпілотників – з 193.

В Одеському регіоні ППО відпрацювало по всіх цілях

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що російські терористи двічі за ранок атакували Одеську область.

На світанку п’ятниці ворог запустив на південь нашої області ударні безпілотники. Обійшлося без наслідків.

Зранку росіяни атакували Одеський район ракетами. Наші сили ППО знищили всі ворожі цілі.

Унаслідок влучання осколків ворожої ракети є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема офісного приміщення приватної транспортної компанії та восьми вантажівок. На місці працюють усі відповідні служби.

На щастя, без постраждалих, зазначив Кіпер.

Ситуація в енергетиці

Унаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій (ТЕС).

У компанії зазначили, що цього року це вже дванадцята масована атака на українську енергетику і дев’ята масована атака на енергетичні підприємства ДТЕК. А загалом від початку повномасштабного вторгнення їхні теплоелектростанції було обстріляно понад 200 разів.

Унаслідок цього збільшено кількість черг графіка погодинних відключень.

«Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах розпочалися одразу після відбою повітряної тривоги. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки російських ударів», – додали в Укренерго.