Українська співачка похвалилася свіжими фото із Залужним

Фото із зустрічі Федишин із Залужним з’явилося днями на сторінці співачки у Instagram.

Як написала Федишин у коментарі до знімку, вона домовилася про зустріч з «Залізним генералом» Залужним напередодні свого концертного туру в США.

Як виявилося, екс-головнокомандувач добре знайомий із творчістю співачки, і тому передав їй кілька сувенірів зі своїми автографами для благодійних аукціонів на майбутніх концертах.

«Валерій Залужний побажав успіхів у турі та підписав сувеніри для моїх шанувальників за океаном. Як було приємно почути, що генерал цікавиться моєю творчістю і знає пісні. І навіть почути слова – улюблена співачка. Обмінялися подарунками. Ця зустріч була дуже щирою та простою. Залишилася під враженнями від спілкування. Залізна Людина з великим серцем»,

– написала Ірина Федишин.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року президент Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Незабаром на його місце було призначено Олександра Сирського.

У березні 2024 року стало відомо, що Валерія Залужного призначили послом України у Великій Британії.

Ірина Федишин – українська співачка, поет-пісняр, композитор. Випустила 6 альбомів та три збірки. Двічі отримувала премію «Пісня року» (2017 та 2021). Брала участь у шоу «Голос країни-8».

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