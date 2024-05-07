Готували вбивство Зеленського, Малюка та Буданова: кого затримали в Україні (фото, відео)

Деталі спецоперації розповіли у прес-службі СБУ.

Контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ щодо ліквідації Президента України

Реалізувати плани мала агентурна мережа, до складу входили два полковники Управління держохорони, які «зливали» секретну інформацію своїм кураторам з москви.

Одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони Президента, які б могли взяти Главу держави в заручники, а згодом його вбити.

Крім Володимира Зеленського, ворог планував ліквідувати Главу СБУ Василя Малюка, голову ГУР Кирила Буданова та інших чиновників. За даними СБУ, ліквідацію голови ГУР Кирила Буданова збиралися провести перед Великоднем.

План ворога був наступним: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи, що охороняється, і передавати ворогові інформацію. За координатами будівлі, де мав перебувати чиновник, планувалося завдати ракетного удару. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці поразки. Після цього росіяни планували вразити ще одну ракету, зокрема для знищення слідів застосування дрону, – розповіли у службі безпеки.

Для цього один із підозрюваних отримав від представників агентурної мережі два FPV-дрони та два боєприпаси до них. Надалі він має передати ці засоби поразки іншим співучасникам кримінального правопорушення для скоєння вибуху.

СБУ зафіксувала як поїздки підозрюваного за дронами та вибухівкою до іншого регіону України.

Про нашу спецоперацію знали обмежене коло осіб, а її перебіг я контролював особисто. Теракт, який мав стати подарунком шляху до інавгурації, справді став провалом російської спецслужби, – зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Курирували підготовку до теракту співробітники 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби, зокрема:

⁠Максим Мішустін;

Дмитро Перлін;

Олексій Корнєв.

Проте такі наміри були своєчасно викриті та документовані правоохоронними органами України. Таким чином вдалося запобігти завершенню злочину, а підозрюваних – затримати.

Під час обшуків за місцем їхнього проживання виявлено речі та документи на місці злочину.

Обом затриманим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.