Украинская певица похвасталась свежими фото с Залужным

Известная украинская поп-певица Ирина Федишин опубликовала в соцсети фото с бывшим главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным.
Фото со встречи Федишин с Залужным появилось на днях на странице певицы в Instagram.
Как написала Федишин в комментарии к снимку, она договорилась о встрече с «Железным генералом» Залужным накануне своего концертного тура в США.
Как оказалось, экс-главнокомандующий хорошо знаком с творчеством певицы, и поэтому передал ей несколько сувениров со своими автографами для благотворительных аукционов на предстоящих концертах.
«Валерий Залужный пожелал успехов в туре и подписал сувениры для моих поклонников за океаном. Как же было приятно услышать, что генерал интересуется моим творчеством и знает песни. И даже услышать слова – любимая певица. Обменялись подарками. Эта встреча была очень искренней и простой. Осталась под впечатлениями от общения. Железный Человек с большим сердцем»,
– написала Ирина Федишин.
Напомним, в начале февраля 2024 года президент Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вскоре на его место был назначен Александр Сырский.
В марте 2024 года стало известно, что Валерий Залужный был назначен послом Украины в Великобритании.
Ирина Федишин – украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию «Песня года» (2017 и 2021). Принимала участие в шоу «Голос країни-8».
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