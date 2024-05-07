Украинская певица похвасталась свежими фото с Залужным

Фото со встречи Федишин с Залужным появилось на днях на странице певицы в Instagram.

Как написала Федишин в комментарии к снимку, она договорилась о встрече с «Железным генералом» Залужным накануне своего концертного тура в США.

Как оказалось, экс-главнокомандующий хорошо знаком с творчеством певицы, и поэтому передал ей несколько сувениров со своими автографами для благотворительных аукционов на предстоящих концертах.

«Валерий Залужный пожелал успехов в туре и подписал сувениры для моих поклонников за океаном. Как же было приятно услышать, что генерал интересуется моим творчеством и знает песни. И даже услышать слова – любимая певица. Обменялись подарками. Эта встреча была очень искренней и простой. Осталась под впечатлениями от общения. Железный Человек с большим сердцем»,

– написала Ирина Федишин.

Напомним, в начале февраля 2024 года президент Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вскоре на его место был назначен Александр Сырский.

В марте 2024 года стало известно, что Валерий Залужный был назначен послом Украины в Великобритании.

Ирина Федишин – украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию «Песня года» (2017 и 2021). Принимала участие в шоу «Голос країни-8».

Читайте также: Хотели убить Зеленского, Малюка и Буданова: кого задержали в Украине (фото, видео).