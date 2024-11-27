Як відключатимуть світло в Одесі – графіки на 28 листопада

Завтра, у четвер, 28 листопада 2924 року, в Україні продовжать діяти стабілізаційні відключення світла, запроваджені після масованої ракетно-дронової атаки росіян 17 листопада.
За даними НЕК «Укренерго», час застосування та обсяг обмежень завтра будуть наступними:
- 8:00 – 19:00 – одна черга відключень для побутових споживачів
- 7:00 – 20:00 – застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
При цьому час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінюватися.
Нагадаємо, одна черга відключень передбачає 4 години без світла протягом доби.
Як повідомляється, причина тимчасового введення обмежень – серйозне пошкодження енергооб’єктів під час ракетно-дронової атаки на енергосистему 17 листопада.
У компанії ДТЕК «Одеські електромережі» своєю чергою оприлюднили графік відключення світла в Одесі та області. Завтра, 28 листопада, він буде таким:
- 1 група: світло буде весь день;
- 2 група: світла не буде з 10:00 до 14:00;
- 3 група: світло буде весь день;
- 4 група: світла не буде з 13:00 до 18:00;
- 5 група: світло буде весь день;
- 6 група: світла не буде з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.
Сьогодні, 27 листопада, в Одеській області до 19:00 для побутових споживачів діяла одна черга відключення електроенергії.