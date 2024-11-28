В Одеській області оновили графік відключень світла на сьогодні

За командою НЕК Укренерго сьогодні, 28 листопада, вимкнення світла в Одесі та області відбуватимуться за оновленим стабілізаційним графіком.
Сьогодні, 28 листопада, після скасування ранкових екстрених відключень світла, Одеська область повернулася до графіків стабілізаційних відключень. За вказівкою Укренерго енергетики внесли зміни в денний графік.
Про це повідомляє телеграм-канал «Одеського життя» з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.
Нагадаємо, що ранок в Одесі почався з вибухів – ППО відбивало повітряну атаку російської армії. Під масованим ударом росіян сьогодні знову опинилися енергетичні об’єкти по всій країні.