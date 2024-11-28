В Одесі гучні вибухи: пройдіть в укриття, зробить запаси води, зарядить гаджети (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Існує велика ймовірність екстрених відключень електрики, води та опалення. Зазвичай ворог обирає цілями об’єкти енергетики.

Існує велика ймовірність екстрених відключень електрики. Зазвичай ворог обирає цілями об’єкти енергетики. Рекомендуємо зробити води, зарядити мобільні телефони, повербанки, ноутбуки та інші гаджети.

За повідомленнями моніторингових каналів, російська армія провела масовий запуск крилатих ракет з кораблів у Чорному морі. Також пуски ракет зробила стратегічна авіація ворога. Ці ракети поки на підльоті до території України. Тому перебувайте в укриттях та бережіть себе.

Оновлено 6:08

В Одесі працювало ППО. В місцевих пабліках повідомляють про дим над містом – було влучання, або наслідки падіння уламків ракети. Чи хтось постраждав, поки невідомо.

Оновлено 6:18. Застосовані відключення світла

Сайт ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє про застосування в Одесі та області екстрених відключень електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень НЕ діють.

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Новина оновлюється. “Одеське Життя” слідкує за ситуацією, щоб якнайоперативніше інформувати читачів про події, що відбуваються.