Как будут отключать свет в Одессе – графики на 28 ноября

По данным НЭК «Укрэнерго», время применения и объем ограничений завтра будут следующими:

8:00 – 19:00 – одна очередь отключений для бытовых потребителей

– одна очередь отключений для бытовых потребителей 7:00 – 20:00 – применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

При этом время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Напомним, одна очередь отключений предполагает 4 часа без света в течение суток.

Как сообщается, причина временного введения ограничений – серьезное повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки на энергосистему 17 ноября.

В компании ДТЭК «Одесские электросети» в свою очередь обнародовали график отключения света в Одессе и области. Завтра, 28 ноября, он будет таким:

1 группа: свет будет весь день;

2 группа: света не будет с 10:00 до 14:00;

3 группа: свет будет весь день;

4 группа: света не будет с 13:00 до 18:00;

5 группа: свет будет весь день;

6 группа: света не будет с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

Сегодня, 27 ноября, в Одесской области до 19:00 для бытовых потребителей действовала одна очередь отключения электроэнергии.