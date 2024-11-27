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Как будут отключать свет в Одессе – графики на 28 ноября

Как будут отключать свет в Одессе – графики на 28 ноября

Завтра, в четверг, 28 ноября 2924 года, в Украине продолжат действовать стабилизационные отключения света, введенные после массированной ракетно-дроновой атаки россиян 17 ноября.

По данным НЭК «Укрэнерго», время применения и объем ограничений завтра будут следующими:

  • 8:00 – 19:00 – одна очередь отключений для бытовых потребителей
  • 7:00 – 20:00 – применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

При этом время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Напомним, одна очередь отключений предполагает 4 часа без света в течение суток.

Как сообщается, причина временного введения ограничений – серьезное повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки на энергосистему 17 ноября.

В компании ДТЭК «Одесские электросети» в свою очередь обнародовали график отключения света в Одессе и области. Завтра, 28 ноября, он будет таким:

  • 1 группа: свет будет весь день;
  • 2 группа: света не будет с 10:00 до 14:00;
  • 3 группа: свет будет весь день;
  • 4 группа: света не будет с 13:00 до 18:00;
  • 5 группа: свет будет весь день;
  • 6 группа: света не будет с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

Графики на 28 ноября 2024

Сегодня, 27 ноября, в Одесской области до 19:00 для бытовых потребителей действовала одна очередь отключения электроэнергии.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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