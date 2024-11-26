Чи продовжать відключати світло в Одесі 27 листопада – актуальні графіки

За даними НЕК «Укренерго», завтра буде діяти одна черга відключення електроенергії у період з 7:00 до 20:00 годин.

Нагадаємо, одна черга відключень передбачає 4 години без світла на добу.

Водночас компанія-регулятор попереджає: наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків, і у зв’язку з цим час застосування і обсяг обмежень протягом доби можуть змінюватися.

Крім цього, споживачів наполегливо закликають: коли світло в будинках з’являється за графіком, з метою економії не вмикати одночасно кілька енергоємних електроприладів.

Актуальну інформацію про графіки відключень в Одеському регіоні ви можете дізнатися на сайті «Одеського життя» у її соцмережах або телеграм-каналі.