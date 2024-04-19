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Як українські військові збивали російський бомбардувальник Ту-22М3 і чому його називають “людожером” (відео)

Як українські військові збивали російський бомбардувальник Ту-22М3 і чому його називають “людожером” (відео)

У п’ятницю, 19 квітня 2024 року, вперше за війну ЗСУ знищили російський бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими окупанти б’ють по мирних українських містах.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети, – повідомив командувач.

Як повідомлялося раніше внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де впав і розбився.

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Телеграм-канал “Одесской жизни” показав, як українські військові збивали ворожий “стратег”.

Зазначається, що Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими самими засобами, якими раніше було уражено російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Микола Олещук подякував усім, хто сьогодні забезпечив цей результат, і наголосив, що Україні потрібно більше коштів, більше ракет, щоб краще захистити від російського тероризму прифронтові території.

Що відомо про літак

Ту-22М3 – це дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила, який використовується Військово-повітряними силами Росії. Літак розроблений у 1970-х роках і є модернізацією попередньої моделі Ту-221.

Ту-22М3 може нести ракети Х-22/Х-32, які були використані проти України під час війни. Ці літаки також можуть скидати потужні авіабомби і бути носіями аеробалістичних ракет “Кинджал”. Літак має погану репутацію через високу аварійність і отримав прізвисько “Людожер” серед пілотів.

Наразі Ту-22М3 активно використовується росією для терористичних атак по східних та південних регіонах України. Цей літак став символом військових злочинів проти України та спричинив численні трагедії.

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