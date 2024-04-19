Війна, день 786-й: удар по центру Дніпра, “урожайний день” в українських зенітників

Атака на Дніпропетровщину

Сьогодні, 19 квітня, ворог застосував 36 засобів повітряного нападу – 22 ракети різних типів і 14 ударних безпілотників, повідомили в повітряних силах України.

У результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей:

– 2 крилаті ракети Х-101/Х-555;

– 14 ударних БпЛА типу “Shahed-131/136”;

– 11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

– 2 крилаті ракети Х-22.

Ракетний удар у Дніпрі та області припав на об’єкти “Укрзалізниці”. Як повідомляє компанія, є поранені серед залізничників. Роботу вокзалу в Дніпрі припинено, туди не ходять поїзди далекого сполучення, тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ і Горяїнове.

Зруйновано верхні поверхи житлового будинку біля залізничного вокзалу в Дніпрі, тривають пошуково-рятувальні роботи. Уже відомо про 16 поранених.

За даними МВС, 6 людей убили росіяни в Синельниківському районі, серед них – двоє дітей: 6 і 8 років.

У Кривому Розі, за даними ОВА, пошкоджено інфраструктурний об’єкт.

Загалом нашим силам ППО вдалося збити 11 ракет і 9 шахедів над Дніпропетровською областю.

ЗСУ збили російський бомбардувальник Ту-22М3

Рано вранці 19 квітня в Ставропольському краї рф впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який повертався з бойового завдання. Інформацію про це підтвердили в Міноборони рф.

У Повітряних силах України повідомили, що вперше зенітні ракетні підрозділи у взаємодії з Головним управлінням розвідки знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки вперше знищено дві такі ракети.

Ситуація на фронті 19 квітня

Російські загарбники не припиняють атакувати українські позиції в районі Часового Яру. Намагаються прорвати оборону на інших напрямках фронту. Загалом за минулу добу на фронті відбулося 86 бойових зіткнень.

Ворог завдав 11 ракетних і 78 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 пункту управління, 2 артилерійських засобах, 1 станції РЕБ, 1 району зосередження особового складу та 1 складу боєприпасів противника.

У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У ніч на 19 квітня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Їх чули в Місхорі, Сімферопольському районі, а також у Севастополі, Балаклаві та Красногвардійському. Про це повідомляє телеграм-канал “Кримський вітер”. Окупаційна влада Криму традиційно повідомила про роботу ППО.

Втрати ворога на ранок 19 квітня 2024 року

Українські військові за добу ліквідували: