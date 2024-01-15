Над Азовським морем збито унікальний російський літак-розвідник, ще один – пошкоджено

Про це повідомив заступник комітету ВРУ з питань національної безпеки Юрій Месягін.

“А-50 збитий, а ІЛ-22 підбитий, проте перебував у повітрі і намагався дістатися найближчого аеродрому, проте зник з радарів, після початку пониження, в районі Керчі”, – написав нардеп.

Українські ЗМІ з посиланням на джерела в Силах Оборони повідомляють про збиття Повітряними силами військового літака ВКС РФ А-50 та пошкодження Іл-22М11 (бортовий номер 75106).

Повідомляється, що літак А-50 було збито одразу після його заступлення на чергування в районі Кирилівки близько 21:10-21:15 14 січня. А-50 зник з радарів і припинив відповідати на запити тактичної авіації, а пізніше пілотом літака Су-30 вкс РФ було виявлено займання та падіння невстановленого повітряного судна.

Літак Іл-22М11 здійснював чергування в районі Стрілкового та був підбитий над узбережжям Азовського моря близько 21 години 14 січня. Після поразки літак планував здійснити посадку в Анапі, запросив евакуацію, виклик “швидкої” та пожежної машини.

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Що відомо про збиті літаки

У Силах оборони Півдня України повідомили, що літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 – це “очі Росії в небі”. Він допомагає визначати розташування українських об’єктів, наприклад, систем ППО, авіації та наводити удари по них.

Згідно з відкритими джерелами, в 2022 році Росія мала лише три літаки А-50 і шість його модифікацій А-50У. Ціна – $330 млн на штуку.

Рік тому один A-50 вже отримував ушкодження внаслідок атаки БпЛА на авіабазу “Мачуліщі”.

Іл-22 зазвичай використовується ВКС росії як літаючий командний пункт. Один такий літак Сили оборони України збили у квітні 2022 року.