Новий рекорд ЗСУ: за день знищено три російські бомбардувальники

Після успішної бойової роботи по ворожому літаку вночі 29 лютого, знищено ще два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

“Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти! Сьогодні близько 9.00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів”, – повідомив він.

На початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році росія втратила найбільшу кількість літаків за всю свою історію. Але тепер, два роки потому, втрати країни-агресорки стають катастрофічними не стільки кількісно, скільки репутаційно та стратегічно.

Окупанти перестали використовувати тактичну авіацію на півдні

Російські військові фактично припинили застосовувати авіацію на південному напрямку після масового збиття їхніх винищувачів на сході України. Про це заявила речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк 29 лютого.

“Побачивши, що на східному напрямку зникають їхні літаки, ворог відмовився від ідеї застосування тактичної авіації в цьому напрямку. Навіть збір інформації ворог намагається проводити за допомогою БПЛА, віддаючи перевагу їм”, – сказала вона.

Однак, це не повна відмова, зокрема, окупанти намагалися застосувати стратегічну авіацію в акваторії Чорного моря, додала Гуменюк.