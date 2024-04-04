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На Котовського в Одесі з’явиться новий бювет: де його відкриють

На Котовського в Одесі з’явиться новий бювет: де його відкриють

До кінця 2024 року в Пересипському районі Одеси мають побудувати бюветний комплекс. Він стане другим в селищі Котовського, яке є найбільшим мікрорайоном міста. Мав бути і третій бювет, але проти його будівництва заперечили місцеві мешканці. Подробиці в матеріалі “Одеського Життя”

Альернативне водозабезпечення

Селище Котовського в Одесі має сьогодні найбільшу кількість населення, але найменшу кількість бюветних комплексів серед інших районів міста. Змінити ситуацію на краще допоможе новий бювет у сквері «Зоряний». Це перетин вулиці Марсельської та проспекту Добровольського.

Під час війни дуже важливо, щоб густонаселені райони великих міст мали альтернативні шляхи водозабезпечення. Саме таку роль і відіграють в Одесі бювети.

Селище Котовського поки що має лише один такий комплекс. Були наміри побудувати бювет у сквері Ентузіастів. Але місцеві жителі не дозволили використати зелену зону під будівництво бюветного комплексу, згоди під час перемовин так і не дійшли. Тому довелося шукати інші місця можливої дислокації бювету.

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Проєкт будівництва бювету у сквері «Зоряний» департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради було презентовано у Пересипській райадміністрації. До нього схвально поставилися місцеві мешканці. Тому зараз триває процес проєктування, а потім розпочнеться будівництво. Роботи мають намір завершити до кінця року. Цей проєкт
бюветного комплексу може стати типовим і буде використаний і в інших
районах Одеси.

Завдання на перспективу

Два комплекси, звісно, мало для селища Котовського. Тим більше, що вони обидва розташуються в районі проспекту Добровольського. Житлові комплекси вздовж Дніпропетровської дороги поки бюветів не мають.

Доведеться вишукувати місця, де можна за допомогою артезіанських свердловин з глибини у 130-150 метрів дістати воду. То складна і тривала робота. Але вона вестиметься в місті заради створення альтернативних джерел водопостачання і забезпечення людей якісною питною водою.

Світлана КОМІСАРЕНКО
На фото: Такий вигляд матиме майбутній бювет.

 

Світлана Іванівна Комісаренко
Світлана Комісаренко ПРОФІЛЬ
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