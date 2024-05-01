Як працюватимуть завтра, 2 травня, одеські школи?

Департамент освіти та науки Одеської міської ради та Одеська обласна військова адміністрація рекомендували одеським школам провести завтра, у четвер, 2 травня 2024 року, заняття у режимі онлайн.
Про це повідомила голова департаменту освіти Олена Буйневич.
За словами чиновниці, у школах на кожній паралелі будуть відкриті чергові класи.
Дитячі садочки працюватимуть, але батькам все ж таки рекомендують по можливості залишити дітей удома.
Нагадаємо, що завтра виповнюється 10 років з моменту подій 2 травня 2014 року в Одесі, коли внаслідок зіткнень між прихильниками Євромайдану та аматорами «русского мира» загинуло 48 осіб.
Враховуючи маніакальну прихильність російських окупантів до різних дат, 2 травня загроза обстрілів в Одесі значно зросте.
Джерело: Думська