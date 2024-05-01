Як працюватимуть завтра, 2 травня, одеські школи?

Нові правила прийому до шкіл Одеси: що змінилося у 2024 році Департамент освіти та науки Одеської міської ради надав офіційну інформацію про особливості зарахування дітей до закладів середньої освіти у 2024 році. Вона стосується дошкільнят, а також учнів середніх та старших класів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Взяти досвід Сінгапуру, Китаю та Японії: вчитель фізики про кризу та реформу шкільної освіти «Бути чи не бути? — це не питання компромісу. Або ти будеш, або ні». Ця фраза прем’єр-міністра Ізраїлю Голди Меїр дуже точно відображає ситуацію, що переживається нашою країною у важкий період її історії. І багато чого залежатиме від того, наскільки добре вдасться підготувати дітей до розв’язання складних завдань із відновлення післявоєнної України. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ