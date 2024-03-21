Як покарали коригувальницю ударів по Одеській області

Про це йдеться у повідомленні прес-служби обласної прокуратури.

Як довели в суді прокурори, з липня по серпень 2023 року колаборантка передавала співробітнику розвідки країни-агресора інформацію про дислокацію сил і коштів ЗСУ на території Чорноморська, а також наявність військовослужбовців в окремих адміністративних будівлях на території області, серед яких, як уточнили в обласному управлінні СБУ, – укріпрайони Сил оборони, фортифікаційні споруди та стратегічно важливі локації залізничного сполучення.

Крім того, російська коригувальниця намагалась відслідкувати напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.

За даними слідства, ворожою поплічницею виявилася жителька Чорноморська, яка на початку повномасштабного вторгнення росії підтримала окупантів та активно «виписувала» про це у заборонених в Україні соцмережах.

Таким чином вона потрапила в поле зору ворожих спецслужб, які згодом дистанційно залучили її до співпраці на користь країни-агресора.

Для отримання розвідувань жінка регулярно здійснювала поїздки територією регіону та фіксувала місця базування та переміщення українських захисників.

Зібрані дані поплічниця ворога надсилала через месенджер Telegram разом із позначками на скріншотах Google Maps. Таким чином, вона передала окупантам електронні координати не менше ніж 9 об’єктів військової та критичної інфраструктури регіону для здійснення серії повітряних ударів ворога.

«Втім, Служба безпеки викрила фігурантку ще на початковому етапі її розвідувально-підривної діяльності та поінформувала командування українських військ про можливі загрози повітряних атак росії. В результаті були вжиті заходи для убезпечення сил оборони за вказаними локаціями»,

– зазначили у СБУ.

Читайте також: Одеський СБУшник виявився ФСБшником

Саму ж коригувальницю затримали на спробі передачі нових розвідданих окупантам наприкінці вересня 2023 року на етапі підготовки до чергової передачі ворогові зібраних розвідданих.

На суді вона визнала свою провину.

На підставі зібраних доказів суд першої інстанції визнав жінку винною за ч. 3 ст. 114-2 КК України (несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ), та призначив їй покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Раніше в Одесі затримали ворожого агента, який хотів стати депутатом.