Одеський СБУшник виявився ФСБшником

Завданням цієї агентурної мережі була передача агресору розвідданих про Сили оборони та стратегічно важливі енергооб’єкти нашої держави, повідомили в СБУ.

У результаті багатоетапної спецоперації в різних регіонах України затримано 5 агентів, серед яких колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ.

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За матеріалами слідства, експосадовець зовнішньої розвідки був завербований фсб ще до повномасштабного вторгнення під час перебування на службі. Відтоді він збирав інформацію про місця базування українських військових, а після 24 лютого 2022 року – і про канали переправлення іноземного озброєння в Україну. Також російський агент передавав до ФСБ секретну інформацію щодо особливостей роботи та системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС.

Для максимальної конспірації фігурант не надсилав інформацію телефоном. Він передавав розвіддані росіянам через спільника, який виїжджав за кордон як волонтер і особисто звітував резиденту ворожої спецслужби. Особливо чутливу інформацію колишній розвідник передавав на флешці через контрабандистів із прикордонних районів України.

Ще один російський агент, який раніше проходив службу в ГУР, “зливав” агресору особисті дані українських захисників.

За даними слідства, фсб вербувала учасників групи, використовуючи грошові заохочення та погрози вбивства їхніх родин. Фігуранти тримали зв’язок з одним і тим самим куратором у Криму.

Слідчі Служби безпеки вже повідомили п’ятьом учасникам російської агентурної мережі про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Їм уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.