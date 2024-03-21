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Как наказали корректировщицу ударов по Одесской области

Как наказали корректировщицу ударов по Одесской области

Жительницу города Черноморска, которая «сливала» россиянам позиции наших войск и корректировала вражеские удары по объектам Одесской области, суд приговорил всего лишь к 8 годам лишения свободы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Как доказали в суде прокуроры, с июля по август 2023 года коллаборантка передавала сотруднику разведки страны-агрессора информацию о дислокации сил и средств ВСУ на территории Черноморска, а также о наличии военнослужащих в отдельных административных зданиях на территории области, среди которых, как уточнили в областном управлении СБУ, – укрепрайоны Сил обороны, фортификационные сооружения и стратегически важные локации железнодорожного сообщения.

Кроме того, женщина отслеживала перемещение в воздушном пространстве в области украинских военных самолетов.

По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась жительница Черноморска, которая в начале полномасштабного вторжения россии поддержала оккупантов и активно «выписывала» об этом в запрещенных в Украине соцсетях.

Таким образом, она попала в поле зрения вражеских спецслужб, которые впоследствии дистанционно привлекли ее к сотрудничеству в пользу страны-агрессора.

Для получения разведданных женщина регулярно совершала поездки по территории региона и фиксировала места базирования и перемещения украинских защитников.

Собранные данные приспешница врага посылала через мессенджер Telegram вместе с пометками на скриншотах Google Maps. Таким образом, она передала оккупантам электронные координаты не менее 9 объектов военной и критической инфраструктуры региона для осуществления серии воздушных ударов врага.

«Впрочем, Служба безопасности разоблачила фигурантку еще на начальном этапе ее разведывательно-подрывной деятельности и проинформировала командование украинских войск о возможных угрозах воздушных атак россии. В результате были приняты меры по обеспечению сил обороны по указанным локациям»,

– отметили в СБУ.

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Саму же корректировщицу задержали на попытке передачи новых разведданных оккупантам в конце сентября 2023 года на этапе подготовки к очередной передаче врагу собранных разведданных.

На суде она признала свою вину.

На основании собранных доказательств суд первой инстанции признал женщину виновной по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ), и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Ранее в Одессе задержали вражеского агента, который хотел стать депутатом.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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