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Мешканка Одещина наводила російські ракети на критичну інфраструктуру: що їй загрожує (фото)

Мешканка Одещина наводила російські ракети на критичну інфраструктуру: що їй загрожує (фото)

Мешканці Одещини загрожує до 12 років в’язниці за роботу на ворога – вона “зливала” ворогу інформацію про роботу “зернового коридору” та надавала інформацію про результати російських прильотів. 

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Коригувальницею російських повітряних ударів по області виявилася мешканка села Приморське Одеської області. Її діяльність викрили кіберфахівці СБУ.

коригувальниця

Як встановили правоохоронці, основними цілями, якими цікавився ворог, були місця базування Сил оборони та логістичні центри експорту українського зерна поблизу акваторії Чорного моря.

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Розвідувальну інформацію ворог збирав для підготовки масованих атак по військовій та критичній інфраструктурі регіону за допомогою ракет та дронів-камікадзе.

переписка

переписка

За словами фахівців, вони діяли на випередження і вчасно викрили зрадницю та затримали.

Слідство встановило, що діалог зі спецслужбами країни-окупанта вона налагодила через свого сина, який проживає в росії та контактує з ворожими спецслужбами.

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у злочинній діяльності.

цитата СБУ

Розслідування триває. Затримана перебуває під вартою. За вчинені злочини їй загрожує до 12 років в’язниці.

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