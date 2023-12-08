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В Одесі затримали ворожого агента, який хотів стати депутатом

В Одесі затримали ворожого агента, який хотів стати депутатом

В Одесі затримали агента ФСБ, який мав намір балотуватися до Верховної Ради України та планував теракти у місті. Йому звинуватили у державній зраді.

Про це повідомляє СБУ та Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що з жовтня 2023 року одесит співпрацював із російськими спецслужбами, надаючи їм дані про місцезнаходження військових об’єктів та систем протиповітряної оборони в Одесі. Також він фіксував результати ракетно-дронового обстрілу, щоб підготувати нові атаки. Тоді ж одержав оперативний псевдонім “Мазепа”.

Як винагороду за свої «послуги» ворожий агент зажадав фінансування для висування в депутати Верховної Ради найближчого скликання та 5500 дол. США щомісяця. А у разі окупації Одещини – очолити регіон та стати керівником т.зв. “Регіонального відділення “Єдиної Росії” Одеської республіки РФ”.

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Навіть його агітаційна реклама вже була поширена на громадському транспорті Одеси.

“В останній місяць фігурант активно займався «розкруткою» власного образу як потенційного кандидата в народні депутати України. Для цього він вступив до місцевої громадської організації, яка займається питаннями екології, а також розмістив свою політичну рекламу на кількох пасажирських автобусах, що курсують містом”, – зазначили у СБУ.

Ворожого інформатора затримали під час фіксації об’єкта енергетичної інфраструктури в Одесі.

Під час обшуку за місцем проживання вилучено коктейлі Молотова, які агент планував використати під час масових зборів одеситів на центральних вулицях міста.

За розвідані дані одесит встиг отримати від росіян 1300 дол. авансу.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

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