Нещодавно до одеського інспектора Служби освітньої безпеки звернувся дев’ятикласник. Хлопець розповів, що в Telegram-каналі отримав від невідомого пропозицію «підзаробити». Завданням було підпалювати транспортні засоби РТЦК, адміністративні будівлі та залишати на них графіті. За це йому обіцяли грошову винагороду.

До теми: Трьох одеських підлітків звинуватили в диверсіях: їм загрожує довічне ув’язнення

«Спочатку заманюють нескладними завданнями, наприклад, сфотографувати певний об’єкт або намалювати графіті. Якщо це виконано, дитину намагаються втягнути в більш серйозну підривну діяльність – через шантаж або обіцянки заробітку»,- зазначає Олексій Білошицький.

У поліції закликають бути уважними та пояснювати дітям, чим небезпечні такі пропозиції від ворожих спецслужб.

Читайте також: Соціальні мережі та смертельні селфі: чому підлітки не відчувають загрози