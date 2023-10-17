В Одесі затримали жінок, які працевлаштували дівчат “адміністраторами” (відео)

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Жінок у віці від 37 до 61 років знаходили дівчат, які опинилися у скрутному становищі, для надання сексуальних послуг, розміщуючи в інтернеті оголошення про вакансії адміністраторів у масажних салонах. Дівчатам пропонували щоденні виплати та можливість проживання.

Підозрювані по черзі спілкувалися з клієнтами, надавали їм на вибір жінок для інтимних послуг, контролювали час їх надання та отримували оплату. Частину зароблених грошей організатори розподіляли між собою та робітницями закладу, решту витрачали на утримання квартир.

За даними поліції, до проституції залучили 13 дівчат.

П’ятьом жінкам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України, за це може загрожувати висновок на строк від чотирьох до семи років. Поки що жінки перебувають під вартою.

Покарання за сутенерство передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

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