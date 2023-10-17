Новини Одеси та Одеської області

В Одесі затримали жінок, які працевлаштували дівчат “адміністраторами” (відео)

В Одесі затримали жінок, які працевлаштували дівчат “адміністраторами” (відео)

В Одесі викрили п’ятьох жінок, які під виглядом пропозиції роботи у масажних салонах втягували дівчат у проституцію. Місця розпусти вони організували у орендованих квартирах.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Жінок у віці від 37 до 61 років знаходили дівчат, які опинилися у скрутному становищі, для надання сексуальних послуг, розміщуючи в інтернеті оголошення про вакансії адміністраторів у масажних салонах. Дівчатам пропонували щоденні виплати та можливість проживання.

Підозрювані по черзі спілкувалися з клієнтами, надавали їм на вибір жінок для інтимних послуг, контролювали час їх надання та отримували оплату. Частину зароблених грошей організатори розподіляли між собою та робітницями закладу, решту витрачали на утримання квартир.

За даними поліції, до проституції залучили 13 дівчат.

П’ятьом жінкам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України, за це може загрожувати висновок на строк від чотирьох до семи років. Поки що жінки перебувають під вартою.

Покарання за сутенерство передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Ще новини по темі:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати