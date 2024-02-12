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Одесит обіцяв жінкам “хорошу” роботу в Італії: його звинувачують за двома статтями

Одесит обіцяв жінкам “хорошу” роботу в Італії: його звинувачують за двома статтями

36-річному одеситу, який вербував і переправляв жінок за кордон для надання інтимних послуг, оголосили підозру в торгівлі людьми та сутенерстві.

Як повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України, канал торгівлі людьми блокували під час спроби переправлення за кордон чотирьох дівчат, яких спершу рейсовим автобусом намагалися вивезти до Молдови, а потім літаком до Італії.

Правоохоронці Одеської області встановили, що чоловік забезпечував заняттям проституцією місцевих дівчат, яких підшукував у Телеграм-каналі через оголошення з пропозицією роботи, під якою заздалегідь мав на увазі надання послуг сексуального характеру.

За домовленістю, зловмисник через той самий месенджер знаходив “працівницям” “клієнтів” і відправляв їх на побачення. Із 4,5 тисяч гривень, отриманих за інтим, дві тисячі вони перераховували на банківську картку свого “роботодавця”.

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Крім того, чоловік знаходив потенційних “жертв” через знайомих і пропонував їм високооплачувану роботу за кордоном.

“Користуючись їхнім вразливим станом, чоловік обіцяв хороші умови праці, проживання, відпочинок і привабливу зарплату. За словами зловмисника, жінки мали отримувати 300 доларів США на годину, з яких половину мали віддавати йому”, – розповіли в поліції.

Наразі фігуранта злочинної схеми затримано та повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 149. Правопорушнику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 181 тис. грн.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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