Одесит обіцяв жінкам “хорошу” роботу в Італії: його звинувачують за двома статтями

36-річному одеситу, який вербував і переправляв жінок за кордон для надання інтимних послуг, оголосили підозру в торгівлі людьми та сутенерстві.
Як повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України, канал торгівлі людьми блокували під час спроби переправлення за кордон чотирьох дівчат, яких спершу рейсовим автобусом намагалися вивезти до Молдови, а потім літаком до Італії.
Правоохоронці Одеської області встановили, що чоловік забезпечував заняттям проституцією місцевих дівчат, яких підшукував у Телеграм-каналі через оголошення з пропозицією роботи, під якою заздалегідь мав на увазі надання послуг сексуального характеру.
За домовленістю, зловмисник через той самий месенджер знаходив “працівницям” “клієнтів” і відправляв їх на побачення. Із 4,5 тисяч гривень, отриманих за інтим, дві тисячі вони перераховували на банківську картку свого “роботодавця”.
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Крім того, чоловік знаходив потенційних “жертв” через знайомих і пропонував їм високооплачувану роботу за кордоном.
“Користуючись їхнім вразливим станом, чоловік обіцяв хороші умови праці, проживання, відпочинок і привабливу зарплату. За словами зловмисника, жінки мали отримувати 300 доларів США на годину, з яких половину мали віддавати йому”, – розповіли в поліції.
Наразі фігуранта злочинної схеми затримано та повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 149. Правопорушнику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.
На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 181 тис. грн.