Як повідомили в поліції Одеської області, минулого тижня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 53-річної місцевої жительки про те, що її зять у стані сп’яніння погрожує підірвати в будинку гранату.

На місце події прибули поліцейські, вибухотехніки та бійці спецпідрозділу КОРД. Їм вдалося роззброїти та затримати чоловіка.

Слідчі встановили, що 41-річний жив у будинку разом із 35-річною дружиною, тещею та трьома дітьми віком від семи до шістнадцяти років. Після сварки з дружиною чоловік дістав гранату і почав погрожувати її підірвати. Жінкам із дітьми вдалося вибігти на вулицю.

Чоловік пояснив, що ручну гранату він знайшов у Донецькій області та привіз додому як сувенір.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 240 гривень.

Нагадаємо, 23 березня 2025 року, у місті Біляївці Одеської області підірвали місцеве відділення поліції. Загинула жінка, поранено поліцейських. А днями в Одесі затримали виготовлювача вибухового пристрою для цього теракту.