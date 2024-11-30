Новини Одеси та Одеської області

Чи відключатимуть світло в Одесі 1 грудня і чи стануть щадними графіки

Чи відключатимуть світло в Одесі 1 грудня і чи стануть щадними графіки

Завтра, в неділю, 1 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області, як і по всій Україні, продовжуватимуть діяти стабілізаційні відключення світла. Якими будуть графіки першого зимового дня, дізнавалося «Одеське життя».

Нагадаємо, після масованої ракетно-дронової атаки росіян вранці 28 листопада, коли було знову пошкоджено низку енергооб’єктів країни, обмеження було посилено.

За даними НЕК «Укренерго», час застосування та обсяг обмежень 1 грудня будуть такими:

  • для побутових споживачів діятиме одна черга відключень (4 години без світла на добу) у період з 13:00 до 22:00 годин;
  • для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності триватимуть з 08:00 до 13:00 годин.

Водночас компанія-регулятор зазначає, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

Читайте також: Одеса без світла: чи справедливі графіки і хто за них відповідає

У свою чергу компанія ДТЕК «Одеські електромережі» надала такий графік відключення світла в Одесі та області на 1 грудня:

  • 1 група: світло буде весь день;
  • 2 група: світла не буде з 19:00 до 23:00;
  • 3 група: світло буде весь день;
  • 4 група: світла не буде з 13:00 до 17:00;
  • 5 група: світло буде весь день;
  • 6 група: з 16:00 до 20:00.

Графіки на 1 грудня

Про можливі зміни в графіку буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у сьогоднішній графік стабілізаційних відключень світла було внесено зміни, які торкнулися 5 та 6 груп споживачів.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk