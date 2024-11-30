Чи відключатимуть світло в Одесі 1 грудня і чи стануть щадними графіки

Нагадаємо, після масованої ракетно-дронової атаки росіян вранці 28 листопада, коли було знову пошкоджено низку енергооб’єктів країни, обмеження було посилено.

За даними НЕК «Укренерго», час застосування та обсяг обмежень 1 грудня будуть такими:

для побутових споживачів діятиме одна черга відключень (4 години без світла на добу) у період з 13:00 до 22:00 годин;

діятиме одна черга відключень (4 години без світла на добу) у період з 13:00 до 22:00 годин; для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності триватимуть з 08:00 до 13:00 годин.

Водночас компанія-регулятор зазначає, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

У свою чергу компанія ДТЕК «Одеські електромережі» надала такий графік відключення світла в Одесі та області на 1 грудня:

1 група: світло буде весь день;

2 група: світла не буде з 19:00 до 23:00;

3 група: світло буде весь день;

4 група: світла не буде з 13:00 до 17:00;

5 група: світло буде весь день;

6 група: з 16:00 до 20:00.

Про можливі зміни в графіку буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у сьогоднішній графік стабілізаційних відключень світла було внесено зміни, які торкнулися 5 та 6 груп споживачів.