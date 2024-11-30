Чи відключатимуть світло в Одесі 1 грудня і чи стануть щадними графіки

Завтра, в неділю, 1 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області, як і по всій Україні, продовжуватимуть діяти стабілізаційні відключення світла. Якими будуть графіки першого зимового дня, дізнавалося «Одеське життя».
Нагадаємо, після масованої ракетно-дронової атаки росіян вранці 28 листопада, коли було знову пошкоджено низку енергооб’єктів країни, обмеження було посилено.
За даними НЕК «Укренерго», час застосування та обсяг обмежень 1 грудня будуть такими:
- для побутових споживачів діятиме одна черга відключень (4 години без світла на добу) у період з 13:00 до 22:00 годин;
- для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності триватимуть з 08:00 до 13:00 годин.
Водночас компанія-регулятор зазначає, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
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У свою чергу компанія ДТЕК «Одеські електромережі» надала такий графік відключення світла в Одесі та області на 1 грудня:
- 1 група: світло буде весь день;
- 2 група: світла не буде з 19:00 до 23:00;
- 3 група: світло буде весь день;
- 4 група: світла не буде з 13:00 до 17:00;
- 5 група: світло буде весь день;
- 6 група: з 16:00 до 20:00.
Про можливі зміни в графіку буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, у сьогоднішній графік стабілізаційних відключень світла було внесено зміни, які торкнулися 5 та 6 груп споживачів.